СК предъявил жителю Мелеуза обвинение в расправе над хозяином мастерской

Уфа, 8 августа. Правоохранители города Мелеуза задержали 29-летнего мужчину. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть пострадавшего.

В региональном СУ СКР считают, что преступление произошло в ночь на 5 августа. Хозяин мастерской вместе с фигурантом распивал спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, злоумышленник набросился на владельца и стал избивать его. Град ударов сыпался на голову потерпевшего. Избитый мужчина через короткое время скончался от побоев.

Суд удовлетворил ходатайство и арестовал горожанина. Подследственный отказался признавать вину.