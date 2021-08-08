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СК предъявил жителю Мелеуза обвинение в расправе над хозяином мастерской

  /   Обновлено: 08 августа 2021 18:21
Происшествия
СК предъявил жителю Мелеуза обвинение в расправе над хозяином мастерской
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Уфа, 8 августа. Правоохранители города Мелеуза задержали 29-летнего мужчину. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть пострадавшего.

В региональном СУ СКР считают, что преступление произошло в ночь на 5 августа. Хозяин мастерской вместе с фигурантом распивал спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, злоумышленник набросился на владельца и стал избивать его. Град ударов сыпался на голову потерпевшего. Избитый мужчина через короткое время скончался от побоев.

Суд удовлетворил ходатайство и арестовал горожанина. Подследственный отказался признавать вину.

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