Ученые из России изучают возможность путешествовать в пространстве и времени

Москва, 8 августа. Исследователи полагают, что так называемыми порталами могут служить сверхмассивные области пространства и времени, которые находятся в центре галактик.

Возможность путешествия в отдаленные районы Вселенной при помощи «кротовых нор» изучается российскими учеными. Их также называют «червоточинами». Считается, что они могут выполнять роли своеобразных коридоров для телепортации.

Теория исследователей напоминает сюжет фильма «Интерстеллар» Кристофера Нолана. Согласно ее логике, если где-то есть «вход» в «кротовую нору», то где-то будет и «выход». Однако уровень радиации в этих «коридорах» может погубить весь экипаж комического корабля, считают ученые. Результат их работы опубликован в издании Monthly Notices of the Royal Society.

Тем временем специалисты Роскосмоса занимаются подготовкой к запуску очередной партии британских спутников OneWeb с космодрома Байконур. Он запланирован на 20 августа этого года.