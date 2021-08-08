Бородина устроила вечеринку с алкоголем и друзьями после развода с Омаровым

Москва, 8 августа. Бессменная ведущая "Дома-2" Ксения Бородина наслаждается свободной жизнью. После получения свидетельства о разводе звезда устроила шумную вечеринку в московском ресторане.

Мировой суд Кунцевского района Москвы поставил окончательную точку в отношениях Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова. Супруги развелись после шести лет брака. На развод со вторым супругом звезда телестройки подала в конце июня. Причину она разглашать не стала, однако это делать и не нужно было — в начале лета в Сети появились снимки Омарова в компании неизвестных красоток. Судя по всему, телеведущая просто не захотела терпеть интрижки мужа на стороне, которого уже не раз ловили на изменах.

Развод Бородина решила отпраздновать шумно и с размахом. Вечер начался с исполнения песни Стаса Михайлова — звезда вместе с подругами громко пела строчки "ну вот и все, ну вот и все, я ухожу из твоей жизни". В компании друзей, собравшихся в одном из московских ресторанов, ведущая "Дома-2" шутила на тему развода, много пила шампанского и всячески делала вид, что не намерена страдать. Позже официанты вынесли Бородиной большой торт и выстроились в ряд с бенгальскими свечами. Загадывать желание звезда вышла под хит Светланы Лободы «Суперзвезда».

Пока Бородина развлекалась в компании подруг, ее экс-супруг провел время в компании бывшей жены Аллы. Бизнесмен рассказал в Instagram Stories, что девушка сделала ему оригинальный подарок — прыжок с парашютом.