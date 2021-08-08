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Индийские хлебопеки приготовили лепешки роти на маневрах в Волгоградской области
Армия
Индийские хлебопеки приготовили лепешки роти на маневрах в Волгоградской области
Global Look Press  /  Naveen Sharma/Keystone Press Agency

, 8 августа. Совместные индийско-российские учения «Индра-2021» в Волгоградской области ознаменовались обменом опытом в боевой подготовке и в обеспечении достойного быта военнослужащих.

Индийские военные повара и хлебопеки провели мастер-класс по скоростной выпечке традиционных лепешек роти во время учений, видео мероприятия предоставлено телеканалом «Звезда». Всего за два с половиной часа была приготовлена тысяча лепешек, по две на каждого участника маневров ВС РФ и Индии.

Кроме того, индийские специалисты приготовили курицу тандури и суп дал-карри. Все участники маневров были обеспечены трехразовым горячим питанием, с учетом особенностей национальной кухни, отмечается в репортаже «Звезды».

Ранее стало известно, что 9 августа начинаются крупные учения в Южном военном округе, они пройдут на 20 полигонах с привлечением войск радиационной, химической и биологической защиты, разведки, медицинского обеспечения и других подразделений.

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россия учения индия индра-2021
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