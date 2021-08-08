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Донбасс сегодня: мирные люди дают отпор ВСУ, Киев вербует контрактников
Новороссия
Донбасс сегодня: мирные люди дают отпор ВСУ, Киев вербует контрактников
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 8 августа. Командование ВСУ проводит вербовку новых контрактников из-за катастрофического некомплекта. Комбриг ВСУ крышует поставки наркотиков в подразделения. Местные жители защищаются от мародеров из ВСУ с оружием в руках. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки киевские силовики четыре раза обстреляли районы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Огонь велся на всех ключевых направлениях обороны ДНР, применялись ручные и станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другие виды стрелкового оружия. В Луганской Народной Республике обстреляны три населенных пункта, огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия. Жертв и разрушений, по данным оборонных ведомств ДНР и ЛНР, нет.

Командование ВСУ проводит вербовку контрактников

В луганском управлении Народной милиции рассказали о проблемах с укомплектованностью личным составом передовых частей украинской армии, задействованных в зоне силовой операции. В некоторых бригадах Вооруженных сил Украины количество военнослужащих не превышает половины от штатной численности.

В связи с таким положением дел командование армии направило в регионы вербовочные группы для отбора людей на контрактную службу. В Одесской области, к примеру, на данный момент работает группа офицеров ВСУ, которая выполняет задачу срочно пополнить ряды 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Комбриг ВСУ крышует поставки наркотиков

То, что в ВСУ процветает пьянство и наркомания, — давно не секрет, как и тот факт, что большую часть запрещенных веществ поставляют солдатам так называемые «волонтеры». 

Донбасс сегодня: мирные люди дают вооруженный отпор ВСУ, Киев вербует контрактников
Федеральное агентство новостей  / 

Как сообщают в донецком управлении Народной милиции, в первом батальоне 93-й отдельной механизированной бригады при проверке выявлены несколько солдат в состоянии наркотического опьянения. Установлено, что запрещенные вещества военным передали «волонтеры», причем командир бригады полковник Дмитрий Брыжинский не только в курсе происходящего, но и имеет долю в этом бизнесе, обеспечивая покровительство.

Местные жители защищаются от мародеров из ВСУ

Разложение дисциплины в армии Киева постоянно приводит к росту преступлений против мирного населения Донбасса. В Донецке сообщают об очередном акте мародерства со стороны украинских силовиков в Доброполье. Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ разбирали на стройматериалы хозяйственную постройку местного жителя. После того, как мужчина сделал им замечание, солдаты избили его и продолжили свое дело.

Местный житель вернулся к военнослужащим с охотничьим ружьем. Мужчина выстрелил в направлении силовиков, после чего те быстро сбежали с места. Об инциденте стало известно чиновникам местной администрации, но никаких действий в отношении украинских военных они не предприняли.

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