Поставки «Газпрома» в Европу продолжают снижаться на фоне пиковых цен

Москва, 8 августа. Экспорт российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» продолжает сокращаться. Накануне объем поставок «Газпрома» упал еще на 3%, до 1,4 млн кубометров в час.

Тем временем стоимость голубого топлива в Европе находится на пике и превысили 540 долларов за тысячу кубометров, сообщает INFOX. Европейские страны еще не успели подготовить подземные хранилища газа (ПХГ) к зиме, а котировки газа продолжают рост.

После аварии на заводе по подготовке конденсата под Новым Уренгоем прокачка российского газа на западном направлении сократилась на 16 млн кубометров в сутки. Инцидент также повлиял и на добычу «Газпрома». Поэтому компания была вынуждена начать использовать запасы в газовых хранилищах Европы.

Агентство Bloomberg ранее предупредило о новых рекордах стоимости на европейском газовом рынке. Эксперты отмечают, что на фоне разворота в сторону зеленой энергетики углеводородная отрасль может лишиться части финансирования. В результате европейским потребителям придется привыкать к высоким ценам на газ.