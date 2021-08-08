Движение «Талибан» объявило о захвате афганского города Талукана

Кабул, 8 августа. Талибы (террористическая организация, запрещена в РФ) 8 августа объявили о захвате города Талукана, который расположен на северо-востоке республики в провинции Тахар.

По словам пресс-секретаря движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиуллы Муджахида, провинция Тахар была полностью захвачена, включая резиденцию губернатора, разведывательный центр, штаб полиции, тюрьму и прочие государственные учреждения.

Власти Афганистана и провинции Тахар пока не прокомментировали данное заявление.

Также сообщалось, что боевики движения «Талибан» после четырех дней осады захватили афганский город Сари-Пуль. Информацию о взятии населенного пункта подтвердил и представитель талибов Забиулла Муджахид.

1 Организация запрещена на территории РФ.