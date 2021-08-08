Адвокат Гуревич порадовалась отъезду Соболь за границу

Москва, 8 августа. Отъезд соратницы блогера Алексея Навального Любови Соболь за границу порадовал адвоката Сталину Гуревич.

Соболь улетела в Турцию, несмотря на запрет суда покидать Москву и Московскую область. Ранее ее признали виновной по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции. В качестве наказания ей избрали ограничение свободы сроком на 1,5 года. Гуревич заявила, что она рада отъезду сторонницы Навального.

«Ну и хорошо. Меньше народа — больше кислорода. Особенно, когда подобный «народ» изрядно портит воздух в стране», — сказала Сталина Гуревич в комментарии ФАН.

Ранее сообщалось, что Любовь Соболь рассказала о разводе с мужем Сергеем Моховым. По ее словам, они остались в хороших отношениях.