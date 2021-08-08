Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 19:05
19:03
Общество
Психотерапевт Обложко дал советы, как полюбить полезные продукты
19:00
Спорт
Борец из Дагестана Садулаев выиграл Олимпиаду с надорванной связкой на колене
19:00
Общество
Режиссер Борис Галкин назвал инициативу Булановой попыткой спасения от нищеты
19:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели. Демарш Тимановской, гастроли Тихановской и иллюзии Зеленского
18:56
ЦАР
Жители ЦАР получили новую партию гуманитарной помощи из России
18:56
Шоу-бизнес
«Девочка абсолютно в стиле Pin-up»: Садальский осыпал комплиментами Мирославу Карпович
18:55
Общество
Иностранный музыкант удивил зрителей исполнением песен «Сплина» на набережной Ялты
18:49
Общество
Пресняков-старший не видит причин для отстранения Булановой от выборов в ЗакС Петербурга
18:48
Общество
Около 800 соцобъектов планируется построить в Москве по программе реновации
18:43
Общество
Собянин объяснил значение новых хорд для улучшения транспортной системы Москвы
Все новости

Адвокат Гуревич порадовалась отъезду Соболь за границу

  /   Обновлено: 08 августа 2021 18:14
1
Политика
Адвокат Гуревич порадовалась отъезду Соболь за границу
pxhere.com

Москва, 8 августа. Отъезд соратницы блогера Алексея Навального Любови Соболь за границу порадовал адвоката Сталину Гуревич.

Соболь улетела в Турцию, несмотря на запрет суда покидать Москву и Московскую область. Ранее ее признали виновной по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции. В качестве наказания ей избрали ограничение свободы сроком на 1,5 года. Гуревич заявила, что она рада отъезду сторонницы Навального.

«Ну и хорошо. Меньше народа — больше кислорода. Особенно, когда подобный «народ» изрядно портит воздух в стране», — сказала Сталина Гуревич в комментарии ФАН.

Ранее сообщалось, что Любовь Соболь рассказала о разводе с мужем Сергеем Моховым. По ее словам, они остались в хороших отношениях.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Адвокат Гуревич порадовалась отъезду Соболь за границу
россия гуревич соболь
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru