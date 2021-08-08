Тело российского туриста почти год провисело в абхазской пещере

Краснодар, 8 августа. Накануне спелеологическая группа Перовского клуба Москвы при спуске в пещеру Веревкина, расположенную на Гагрском хребте в Абхазии, обнаружила тело мужчины.

Как пояснили в Союзе спелеологов России, на входном колодце пещеры они нашли веревку, а спустившись ниже — тело, которое висело на глубине 1100 метров.

Спелеологи определили, что человек является туристом, правда его снаряжение не соответствовало уровню сложности пещеры.

Сообщив данные в МЧС республики Абхазия и в поисковую организацию «Лиза-Алерт», российские спелеологи установили личность погибшего. Им оказался сочинец, который пропал в ноябре 2020 года.

Как сообщает Sputnik-Абхазия, спелеологам также удалось найти телефон, где были обнаружены фотографии, которые и помогли окончательно установить личность погибшего.

Информацию подтвердили в управлении МЧС по республике Абхазия. В ведомстве отметили, что по версии спелеологов тело находится в пещере с 2020 года. Сотрудниками управления были переданы данные в правоохранительные органы Гагрского района и направлена группа спасателей в район Арбаики.

По версии специалистов, причиной гибели сочинца стала сложность пещеры, так как пещера Веревкина считается самой глубокой в мире.

У погибшего осталась жена и двое детей. Семья обратилась к нашедшим тело поднять его на поверхность. Однако пещера настолько сложная, что требует привлечения как минимум 50 специалистов в области спелеологии. А чтобы привлечь МЧС РФ имеются юридические препятствия.

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