Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 20:34
20:34
Спорт
Борец из Дагестана стал знаменосцем Северной Македонии на Олимпиаде в Токио
20:32
Весь мир
Китай решил удвоить производство кобальта и меди в Конго
20:30
Африка
Вспышка холеры унесла жизни 60 человек на севере Нигерии
20:30
Наука
Ученые изменили мнение об эффективности масок в борьбе с COVID-19 с начала 2020 года
20:29
Армия
Минобороны РФ направило самолет Ил-76 для тушения пожара в Оренбургской области
20:27
Происшествия
ФАН публикует видео с места столкновения Chevrolet и машины ГАИ в Москве
20:26
Армия
Военнослужащие ЗВО уничтожили отступающие силы «противника» на учениях под Воронежем
20:26
Азия
Китайские военные отрепетировали потопление британского авианосца
20:21
Общество
Роспотребнадзор перечислил продукты, которые нужно покупать в августе
20:20
Армия
В Южно-Сахалинске впервые представят ЗРК С-400 «Триумф» на форуме «Армия-2021»
Все новости

Тело российского туриста почти год провисело в абхазской пещере
Общество
Тело российского туриста почти год провисело в абхазской пещере
управление МЧС по республике Абхазия  /  Неизвестен

Краснодар, 8 августа. Накануне спелеологическая группа Перовского клуба Москвы при спуске в пещеру Веревкина, расположенную на Гагрском хребте в Абхазии, обнаружила тело мужчины. 

Как пояснили в Союзе спелеологов России, на входном колодце пещеры они нашли веревку, а спустившись ниже — тело, которое висело на глубине 1100 метров.

Спелеологи определили, что человек является туристом, правда его снаряжение не соответствовало уровню сложности пещеры. 

Сообщив данные в МЧС республики Абхазия и в поисковую организацию «Лиза-Алерт», российские спелеологи установили личность погибшего. Им оказался сочинец, который пропал в ноябре 2020 года. 

Как сообщает Sputnik-Абхазия, спелеологам также удалось найти телефон, где были обнаружены фотографии, которые и помогли окончательно установить личность погибшего. 

Информацию подтвердили в управлении МЧС по республике Абхазия. В ведомстве отметили, что по версии спелеологов тело находится в пещере с 2020 года. Сотрудниками управления были переданы данные в правоохранительные органы Гагрского района и направлена группа спасателей в район Арбаики.

По версии специалистов, причиной гибели сочинца стала сложность пещеры, так как пещера Веревкина считается самой глубокой в мире. 

У погибшего осталась жена и двое детей. Семья обратилась к нашедшим тело поднять его на поверхность. Однако пещера настолько сложная, что требует привлечения как минимум 50 специалистов в области спелеологии. А чтобы привлечь МЧС РФ имеются юридические препятствия.

Ранее ФАН рассказывал, как московские туристы попали под камнепад в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Группа путешественников состояла из восьми человек. Инцидент закончился травмами для четырех человек.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Тело российского туриста почти год провисело в абхазской пещере
абхазия краснодарский край спелеологи нашли туриста
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru