Диетолог назвал способ похудеть при минимуме физической активности

Москва, 8 августа. Некоторые продукты и упражнения помогут похудеть при минимальной физической активности, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Лежа на диване, сильно сбросить вес нельзя. Однако немного похудеть можно благодаря определенным упражнения. Врач посоветовала делать велосипед, заниматься с резиночкой или качать пресс. Также рекомендуется максимально напрягать мышцы, после чего расслаблять тело, объяснила диетолог.

Малоподвижным людям следует есть много овощей, так как в них содержится мало сахара при большом количестве клетчатки и воды. Существуют продукты, на которые организм затрачивает много энергии для переваривания. К пище с отрицательной калорийностью относятся огурцы, сельдерей и зелень. Их тоже можно включить в меню.

Безуспешные попытки похудеть могут быть связаны с неочевидными причинами, в том числе с недосыпом, нарушением работы эндокринной системы и отсутствием разнообразия в тренировках.