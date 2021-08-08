Курс биткоина достиг 44,5 тысячи долларов

Москва, 8 августа. Стоимость биткоина выросла более чем на 1,79% за последние сутки и достигла 44,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

По состоянию на 17:38 по московскому времени курс биткоина составляет 44 341,7 доллара. Однако в моменте криптовалюта находилась на отметке в 44,55 тысячи долларов.

Аналитики считают, что сейчас особых причин для обвала курса биткоина нет. По прогнозам специалистов, криптовалюта к концу августа может подорожать до 50 тысяч долларов. Главным фактором, определяющим динамику рынка цифровых активов, остается информационный фон. Внимание инвесторов в ближайшее время будет приковано к новостям из США и Китая, где собираются ужесточить контроль за операциями в криптовалюте.

Международный валютный фонд ранее отказался признать биткоин денежным знаком. При этом в организации не исключают, что актив сможет стать полноценным платежным средством в перспективе.