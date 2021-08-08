Избранник Марины Федункив рассказал о главной сложности в отношениях с актрисой

Москва, 8 августа. Марина Федункив не так давно вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. Паре предрекают массу проблем из-за разницы в возрасте. Однако главная сложность кроется далеко не в цифрах.

Звезда шоу Comedy Women и сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив наконец-то наслаждается женским счастьем. Радость актрисе не могут испортить даже слова злопыхателей, которые не уверены в искренности чувств ее избранника. Итальянец Стефано Маджи на 13 лет младше звезды, из-за чего появилась масса противоречивых слухов об их отношениях. Однако супруг Федункив не перестает признаваться в любви артистке, не обращая внимания на сплетни.

По словам Маджи, он души не чает в артистке и готов ради нее пройти тяжелые испытания. Оказалось, что итальянцу с трудом удается мириться с популярностью избранницы. Он отметил, что медийность Федункив начала сказываться и на нем, а к такому вниманию он не привык.

«Мне пока непросто привыкнуть к тому, что публичность Марины начала сказываться и на мне, ведь я человек совсем из другой сферы. Но понимаю, что это издержки и всем хочется залезть в личную жизнь», — поделился возлюбленный артистки со «СтарХитом».

Брак со Стефано Маджи стал для звезды Comedy Women первым. До этого актриса состояла в многолетних отношениях с мужчинами, однако ни к чему хорошему, по ее собственным словам, это не привело. Несмотря на боль и разочарования, Марина Федункив не потеряла веры в любовь. Сейчас она наслаждается семейной жизнью с Маджи и делится самыми радостными моментами с фанатами.