Бои в Аз-Завии и проникновение ИГ на запад — что произошло в Ливии со 2 по 8 августа

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии со 2 по 8 августа 2021.

Злоумышленники привели в действие взрывные устройства на одной из станций проекта «Великая рукотворная река». В результате поврежден восточный канал, протянутый от города Аш-Швайриф (417 км к северу от Триполи) до Мисураты, что привело к прекращению водоснабжения центральной области.

Неизвестные боевики похитили главу отделения Совета министров города Бенгази Реду Фараджа аль-Фурайтиса во время его пребывания в Триполи. Это случилось в районе Аз-Захра после того, как политик покинул штаб-квартиру вице-премьера и направлялся в свой отель.

Ожесточенные столкновения между группировками произошли в городе Аз-Завия на западе Ливии недалеко от прибрежной дороги. Боевики использовали тяжелое и среднее вооружение, а также совершали интенсивный обстрел жилых кварталов.

Согласно источникам в парламенте и службах безопасности, группы, связанные с «Братьями-мусульманами» (террористическая организация, запрещена в РФ), позволили членам ИГ (организация запрещена в РФ) взять контроль над городами Сабрата и Аз-Завия, где в последнее время замечены автомобили с черными флагами. По имеющейся информации, боевиков тренируют здесь для дальнейшего штурма тунисской границы.

Семь египтян погибли в результате ДТП на севере Ливии. Авария произошла после погони сотрудников дорожных служб за автомобилем, который нелегально передвигался по трассе Адждабия—Тобрук. Водитель не справился с управлением, и машина перевернулась. Об инциденте сообщил глава египетской общины в Ливии Ахмед Камаль.

Палата представителей обсудила 2-3 августа на очередном заседании законопроект о проведении прямых всенародных президентских выборов и утверждение общего госбюджета на 2021 год. Однако ввиду отсутствия кворума депутаты не смогли проголосовать ни по одному из вопросов повестки дня. Собрание парламента вновь перенесено на неопределенный срок.

Кроме того, глава переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба представил в Палату обновленный законопроект о государственном бюджете, объем которого в этот раз превысил 111 млрд ливийских динаров.

На следующий день, 4 августа, спикер парламента Агила Салех направил премьер-министру официальное письмо, в котором призвал правительство освоить 1/12 часть прошлогоднего бюджета до тех пор, пока ведомство не одобрит новый законопроект на 2021 год.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прибыл в Ливию для участия в торжественном открытии консульства в Бенгази.

В ходе визита он также посетил города Триполи и Тобрук и встретился с рядом официальных лиц, включая премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибу, главу МИД ПНЕ Наджлу Мангуш, спикера Палаты представителей Агилу Салеха и главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара.

Высшая комиссия по выборам объявила о продлении периода регистрации избирателей еще на две недели, до 17 августа.

Халед аль-Мишри переизбран на четвертый срок в качестве председателя Высшего государственного совета (ВГС), получив 73 голоса из 132 возможных.

Военная прокуратура Главного командования вооруженных сил ввела запрет на ношение огнестрельного оружия во время светских мероприятий. Теперь такие действия подпадают под Закон №3 от 2014 года о борьбе с терроризмом, и любому, совершившему их, грозит наказание, вплоть до пожизненного заключения.

Министр иностранных дел Наджла Мангуш отправила в отставку посла Ливии в Соединенных Штатах Вафу Бугайгис в связи с истечением срока ее полномочий. Увольнение состоялось в принудительной форме, так как чиновница отказывалась добровольно покидать свой пост.

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба нанес официальный визит в качестве министра обороны в военный округ Триполи. В лагере Ат-Табари он встретился с солдатами и офицерами 444-й боевой бригады и некоторыми другими подразделениями, произнеся перед ними воодушевляющую речь.

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил по телефону с главой Миссии ООН в Ливии Яном Кубишем процесс урегулирования в североафриканском государстве в соответствии с постановлениями Берлинской конференции и резолюциями 2510 и 2570 Совета Безопасности. Особое внимание стороны уделили подготовке к президентским и парламентским выборам, намеченным на 24 декабря, и работе Совместного военного комитета «5+5» по объединению всех ливийских вооруженных сил.

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба дал указания министрам внутренних дел, экономики и торговли, труда и реабилитации, высшего образования и молодежи относительно необходимости проведения конференций по вопросам интеграции бывших членов вооруженных группировок в госучреждения.

Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке Ливии (МООНПЛ) объявила о намерении посодействовать проведению 11 августа дистанционного заседания Форума политического диалога (ФПД) в целях изучить итоги встреч Комитета консенсуса и обсудить последующие шаги в вопросе законодательной базы предстоящих выборов.

Абд аль-Хамид Дабиба прибыл с официальным визитом в Стамбул, где рассмотрел с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы двусторонних отношений. Особое внимание стороны уделили содействию возвращения турецких компаний в Ливию.

Глава ПНЕ издал решение о создании министерского комитета для подготовки единого графика заработной платы государственных служащих. Ожидается, что в течение 60 дней результаты его работы представят правительству, которое затем направит их в парламент для утверждения соответствующего законопроекта.

Морская линия между Алжиром и Триполи вновь откроется в ближайшее время, а авиакомпания Air Algérie возобновит рейсы в Ливию. Согласно сообщению Министерства транспорта, данные шаги осуществляются в рамках «укрепления отношений и углубления сотрудничества между двумя братскими странами».

Представители Национальной нефтяной корпорации (ННК) и компании Royal Dutch Shell встретились в Триполи, чтобы обсудить возобновление деятельности голландского энергетического гиганта в Ливии.

