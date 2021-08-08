Обессиленную собаку спасли во время паводка в Приамурье

На кадрах видно, как собака безуспешно пытается выбраться из реки, образовавшейся на месте улицы. Сотрудники МЧС оперативно достали дворняжку из воды, посадили в лодку и отвезли в безопасное место.

В настоящее время около 150 жилых домов в регионе остаются подтопленными. Нуждающихся эвакуируют в три региональных пункта временного размещения, где сейчас находятся 52 человека. МЧС готовы развернуть в Приамурье еще 19 таких пунктов. Домашних животных либо тоже вывозят, либо оборудуют для них места выше уровня воды. Однако, по словам МЧС, обстановка в регионе может осложниться.

«Возможно подтопление в 67 населенных пунктах более 4000 жилых домов и 5,4 тысячи приусадебных участков, а также 30 участков автодорог», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме домов, в регионе подтоплены 1309 приусадебных территорий, один низководный мост и 32 участка автомобильных дорог. Также ограничено движение автодороги федерального значения Р-297 «Амур» в Магдагачинском районе.