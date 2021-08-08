Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 20:34
20:34
Спорт
Борец из Дагестана стал знаменосцем Северной Македонии на Олимпиаде в Токио
20:32
Весь мир
Китай решил удвоить производство кобальта и меди в Конго
20:30
Африка
Вспышка холеры унесла жизни 60 человек на севере Нигерии
20:30
Наука
Ученые изменили мнение об эффективности масок в борьбе с COVID-19 с начала 2020 года
20:29
Армия
Минобороны РФ направило самолет Ил-76 для тушения пожара в Оренбургской области
20:27
Происшествия
ФАН публикует видео с места столкновения Chevrolet и машины ГАИ в Москве
20:26
Армия
Военнослужащие ЗВО уничтожили отступающие силы «противника» на учениях под Воронежем
20:26
Азия
Китайские военные отрепетировали потопление британского авианосца
20:21
Общество
Роспотребнадзор перечислил продукты, которые нужно покупать в августе
20:20
Армия
В Южно-Сахалинске впервые представят ЗРК С-400 «Триумф» на форуме «Армия-2021»
Все новости

Обессиленную собаку спасли во время паводка в Приамурье
ФАН-ТВ
Обессиленную собаку спасли во время паводка в Приамурье

На кадрах видно, как собака безуспешно пытается выбраться из реки, образовавшейся на месте улицы. Сотрудники МЧС оперативно достали дворняжку из воды, посадили в лодку и отвезли в безопасное место.

В настоящее время около 150 жилых домов в регионе остаются подтопленными. Нуждающихся эвакуируют в три региональных пункта временного размещения, где сейчас находятся 52 человека. МЧС готовы развернуть в Приамурье еще 19 таких пунктов. Домашних животных либо тоже вывозят, либо оборудуют для них места выше уровня воды. Однако, по словам МЧС, обстановка в регионе может осложниться.

«Возможно подтопление в 67 населенных пунктах более 4000 жилых домов и 5,4 тысячи приусадебных участков, а также 30 участков автодорог», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме домов, в регионе подтоплены 1309 приусадебных территорий, один низководный мост и 32 участка автомобильных дорог. Также ограничено движение автодороги федерального значения Р-297 «Амур» в Магдагачинском районе.

Вернуться назад

Все новости / ФАН-ТВ / Обессиленную собаку спасли во время паводка в Приамурье
собака паводок наводнение спасение животных
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru