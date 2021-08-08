«Я — за!»: Юрий Маликов поддержал «Ленинградскую надбавку» Татьяны Булановой

Советский и российский музыкант-исполнитель, продюсер, режиссер музыкальных программ на эстраде, создатель и руководитель ВИА «Самоцветы», народный артист России Юрий Маликов в беседе с ФАН поддержал инициативу Татьяны Булановой о «Ленинградской надбавке».

Напомним, певица, актриса и кандидат в депутаты от партии «Родина» в Законодательное собрание Санкт-Петербурга Татьяна Буланова продвигает программу о надбавках к пенсии петербургским пенсионерам.

Инициативу поддержали 100 тысяч жителей города, однако местные чиновники почему-то не оценили ее. Об этом певица заявила в обращении к главе ЦИК Элле Памфиловой. Буланова попросила обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС. Кандидата возмутил отказ города разместить наружную агитацию — не допустили 1000 плакатов и баннеров партии.

«Я, конечно, за! Государство должно заботиться о пенсионерах. Каждый отдельный политик вряд ли сможет один решить эту проблему, поэтому это нужно поддерживать, а не препятствовать. То, что Татьяна выступает с такой инициативой, я поддерживаю», — сообщил Юрий Маликов корреспонденту ФАН.

Многие известные артисты также поддержали инициативу Татьяны Булановой. Актер театра и кино Алексей Нилов отметил, что выступает за увеличение выплат пенсионерам. Актриса, теле- и радиоведущая Алла Довлатова назвала программу «Ленинградская надбавка» замечательной идеей, а писатель и режиссер Станислав Барецкий заявил, что инициатива по увеличению пенсий петербуржцам, за которую ратует Буланова, смогла бы выровнять положение между пенсионерами обеих российских столиц.