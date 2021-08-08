Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 20:33
20:32
Весь мир
Китай решил удвоить производство кобальта и меди в Конго
20:30
Африка
Вспышка холеры унесла жизни 60 человек на севере Нигерии
20:30
Наука
Ученые изменили мнение об эффективности масок в борьбе с COVID-19 с начала 2020 года
20:29
Армия
Минобороны РФ направило самолет Ил-76 для тушения пожара в Оренбургской области
20:27
Происшествия
ФАН публикует видео с места столкновения Chevrolet и машины ГАИ в Москве
20:26
Армия
Военнослужащие ЗВО уничтожили отступающие силы «противника» на учениях под Воронежем
20:26
Азия
Китайские военные отрепетировали потопление британского авианосца
20:21
Общество
Роспотребнадзор перечислил продукты, которые нужно покупать в августе
20:20
Армия
В Южно-Сахалинске впервые представят ЗРК С-400 «Триумф» на форуме «Армия-2021»
20:19
Общество
«Большую ладожскую тропу» и ряд других маршрутов благоустроят в Ленобласти
Все новости

«Я — за!»: Юрий Маликов поддержал «Ленинградскую надбавку» Татьяны Булановой
Общество
«Я — за!»: Юрий Маликов поддержал «Ленинградскую надбавку» Татьяны Булановой
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Советский и российский музыкант-исполнитель, продюсер, режиссер музыкальных программ на эстраде, создатель и руководитель ВИА «Самоцветы», народный артист России Юрий Маликов в беседе с ФАН поддержал инициативу Татьяны Булановой о «Ленинградской надбавке».

Напомним, певица, актриса и кандидат в депутаты от партии «Родина» в Законодательное собрание Санкт-Петербурга Татьяна Буланова продвигает программу о надбавках к пенсии петербургским пенсионерам.

Инициативу поддержали 100 тысяч жителей города, однако местные чиновники почему-то не оценили ее. Об этом певица заявила в обращении к главе ЦИК Элле Памфиловой. Буланова попросила обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС. Кандидата возмутил отказ города разместить наружную агитацию — не допустили 1000 плакатов и баннеров партии.

«Я, конечно, за! Государство должно заботиться о пенсионерах. Каждый отдельный политик вряд ли сможет один решить эту проблему, поэтому это нужно поддерживать, а не препятствовать. То, что Татьяна выступает с такой инициативой, я поддерживаю», — сообщил Юрий Маликов корреспонденту ФАН.

Многие известные артисты также поддержали инициативу Татьяны Булановой. Актер театра и кино Алексей Нилов отметил, что выступает за увеличение выплат пенсионерам. Актриса, теле- и радиоведущая Алла Довлатова назвала программу «Ленинградская надбавка» замечательной идеей, а писатель и режиссер Станислав Барецкий заявил, что инициатива по увеличению пенсий петербуржцам, за которую ратует Буланова, смогла бы выровнять положение между пенсионерами обеих российских столиц.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Я — за!»: Юрий Маликов поддержал «Ленинградскую надбавку» Татьяны Булановой
петербург пенсии татьяна буланова надбавки к пенсии закс петербурга юрий маликов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru