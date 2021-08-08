Узбекские военные применили российские дроны ZALA на учениях близ афганской границы

Москва, 8 августа. Военнослужащие ВС Узбекистана использовали БПЛА линейки ZALA российского производства в ходе учений неподалеку от узбекско-афганской границы.

О практическом применении узбекскими силовиками при отработке тактических навыков беспилотников производства РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник.

«Военные и сотрудники МВД Узбекистана использовали на прошедших маневрах беспилотники российского производства ZALA 421-16E, поставленные ранее по экспортному контракту», — цитирует агентство его заявление.

БПЛА ZALA 421-16E относятся к беспилотным аппаратам для ведения воздушной разведки. Источник РИА Новости отметил, что освоение представителями узбекских силовых структур высокотехнологичных методов точной разведки поможет им более эффективно противостоять терроризму и экстремизму.

Ранее сообщалось, что спецназ ЦВО успешно применил беспилотники «Тахион» для поиска лагеря условного противника в ходе учений в Новосибирской области.