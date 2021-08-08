Историк Гавришко рассказала, с чем столкнулась при изучении прошлого Украины

Львов, 8 августа. Экспертов, которые занимаются изучением мрачных страниц украинской истории, часто обвиняют в отсутствии патриотизма. Об этом заявила историк Марта Гавришко.

Сотрудница львовского Института украиноведения имени И.Крипякевича НАН Украины дала интервью польскому журналу Tygodnik Powszechny. По ее словам, сложно заниматься изучением истории страны. Исследования предоставляют не такую версию событий, которую преподносят в учебниках. Экспертов за изучение таких тем обвиняют в работе на иностранные спецслужбы.

Гавришко также рассказала, почему трудно писать критическую историю. По ее словам, в научных кругах можно услышать о гражданской ответственности.

«(Историку. — Прим.ФАН) предписывается создавать положительные национальные мифы, служащие сплочению общества», — объяснила эксперт.

Историк добавила, что ее исследования не вызывают восторгов у коллег, поскольку основные тезисы направлены против националистического движения. Она неоднократно сталкивалась с угрозами и обвинениями. По этой причине историку даже пришлось обратиться к психологу. По словам Гавришко, руководство образовательного учреждение посоветовало отложить изучение критической истории, пока сторонники национального движения не отойдут в мир иной.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о «попытках» России уничтожить Украину. По его словам, Москва якобы использует для этого европейских политиков.