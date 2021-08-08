Эфиопская бегунья завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2020

Аддис-Абеба, 8 августа. Эфиопская легкоатлетка Летесенбет Гидей завоевала бронзовую медаль в беге на 10 тысяч метров на Олимпийских играх в Токио. Золото досталось нидерландке Сифане Хассан.

Это не первая награда на счету Гидей. В августе текущего года она побила мировой рекорд в беге на 10 тысяч метров на турнире в Хенгело (Нидерланды). Ее результат составил 29 минут 1,03 секунды.

Также 23-летняя спортсменка является серебряным призеров ЧМ-2019 в беге на 10 тысяч метров и пятикратной чемпионкой мира по кроссу.

Ранее бегун Селемон Барега принес золото в копилку сборной Эфиопии. Он преодолел дистанцию на 10 км за 27 минут 43 секунды. Вторым к финишу пришел Джошуа Чептегеи из Уганды. Тройку призеров замкнул его соотечественник Джейкоб Киплимо.

Церемония закрытия летних Олимпийских игр состоялась 8 августа без зрителей на Национальном стадионе в столице Японии (начало — 14:00 по московскому времени). Спортсмены из 61 страны не смогли принять участия в мероприятии из-за пандемии коронавируса.

По итогам соревнований сборная России заняла пятое место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 70 наград: 20 золотых, 27 серебряных и 2 бронзовые.