По всему миру отмечается Международный день кошек

8 августа отмечается Международный день кошек. Не секрет, что именно усатые — самые распространенные домашние животные в мире. Кошки с нами уже более 10 000 лет. Все это время они отлично справлялись с истреблением грызунов, лечением некоторых человеческих заболеваний и даже продлением жизнь хозяина.

У многих народов в мире существуют поверья и приметы, связанные с этими удивительными животными. Самая известная — что кошки проживают не одну, а целых девять жизней, а еще поведение питомца может сулить хозяину удачу или какие-то несчастливые перемены. Также, бытует мнение, что, по тому, как ведет себя кот или кошка, можно узнать о погоде на ближайшие дни. Поговаривают, что коты могут интуитивно определять намерения пришедших в дом людей и чувствуют недобрых гостей. Неудивительно, что в некоторых странах эти животные до сих пор находятся на особом государственном положении. Например, в Австрии каждой пушистой охраннице складов с продовольствием выплачивается пожизненная пенсия в виде мяса и молока, а в Китае кошек охраняют на законодательном уровне.