Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 19:05
19:03
Общество
Психотерапевт Обложко дал советы, как полюбить полезные продукты
19:00
Спорт
Борец из Дагестана Садулаев выиграл Олимпиаду с надорванной связкой на колене
19:00
Общество
Режиссер Борис Галкин назвал инициативу Булановой попыткой спасения от нищеты
19:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели. Демарш Тимановской, гастроли Тихановской и иллюзии Зеленского
18:56
ЦАР
Жители ЦАР получили новую партию гуманитарной помощи из России
18:56
Шоу-бизнес
«Девочка абсолютно в стиле Pin-up»: Садальский осыпал комплиментами Мирославу Карпович
18:55
Общество
Иностранный музыкант удивил зрителей исполнением песен «Сплина» на набережной Ялты
18:49
Общество
Пресняков-старший не видит причин для отстранения Булановой от выборов в ЗакС Петербурга
18:48
Общество
Около 800 соцобъектов планируется построить в Москве по программе реновации
18:43
Общество
Собянин объяснил значение новых хорд для улучшения транспортной системы Москвы
Все новости

По всему миру отмечается Международный день кошек

  /   Обновлено: 08 августа 2021 18:55
ФАН-ТВ
По всему миру отмечается Международный день кошек
pixabay.com  / 

8 августа отмечается Международный день кошек. Не секрет, что именно усатые — самые распространенные домашние животные в мире. Кошки с нами уже более 10 000 лет. Все это время они отлично справлялись с истреблением грызунов, лечением некоторых человеческих заболеваний и даже продлением жизнь хозяина.

У многих народов в мире существуют поверья и приметы, связанные с этими удивительными животными. Самая известная — что кошки проживают не одну, а целых девять жизней, а еще поведение питомца может сулить хозяину удачу или какие-то несчастливые перемены. Также, бытует мнение, что, по тому, как ведет себя кот или кошка, можно узнать о погоде на ближайшие дни. Поговаривают, что коты могут интуитивно определять намерения пришедших в дом людей и чувствуют недобрых гостей. Неудивительно, что в некоторых странах эти животные до сих пор находятся на особом государственном положении. Например, в Австрии каждой пушистой охраннице складов с продовольствием выплачивается пожизненная пенсия в виде мяса и молока, а в Китае кошек охраняют на законодательном уровне.

Вернуться назад

Все новости / ФАН-ТВ / По всему миру отмечается Международный день кошек
животные праздник кошки природа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru