В Роскосмосе назвали дату запуска очередной партии спутников OneWeb

Москва, 8 августа. Специалисты Роскосмоса ведут подготовку к запуску очередной партии британских спутников OneWeb с космодрома Байконур 20 августа, сообщили официальные представители госкорпорации.

Сами спутники миссии №35 уже доставлены на космодром с помощью транспортного самолета Ан-124-100, который выполнил рейс в аэропорт «Крайний», сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Специалисты космического центра «Южный» провели выгрузку и доставку космических аппаратов в технический комплекс космодрома, где будет проведена их дальнейшая подготовка к запуску, запланированному на 20 августа», — отмечается в опубликованном релизе.

Кроме спутников OneWeb, в штатном режиме идет подготовка к старту ракетоносителя «Союз 2.1б», она проходит в монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 космодрома Байконур, отметили в Роскосмосе.

Ранее представители государственной корпорации сообщили, что выходы россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва в открытый космос для интеграции модуля «Наука» с МКС запланированы на 2 и 8 сентября.