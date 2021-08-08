Крушение самолета в Латвии унесло жизнь одного человека

Рига, 8 августа. Обстоятельства крушения самолета в Латвии, в котором находились два человека, выясняются.

Частный самолет потерпел крушение в окрестностях Цесиса (город в Латвии в 130 км от Риги). В результате случившегося погиб гражданин Литвы. Информацией об этом поделился с журналистами представитель Администрации гражданской авиации республики Айвис Винцевс. Он также добавил, что пока что рано говорить о точных причинах произошедшего, обстоятельства случившегося выясняются.

Известно, что самолет был зарегистрирован в Литве. Его модель не указывается. На борту летного судна находились два человека — оба они являлись гражданами этой страны. Один из летевших в самолете, потерпевшем крушение, от полученных травм скончался на месте, второго госпитализировали врачи.

Также стало известно, что вертолет Ми-2 потерпел крушение в Николаевской области Украины.