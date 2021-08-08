Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 17:34
17:31
Экономика
Перечислены города России с самым быстрым ростом стоимости «однушек»
17:31
Армия
Узбекские военные применили российские дроны ZALA на учениях близ афганской границы
17:31
Политика
Историк Гавришко рассказала, с чем столкнулась при изучении прошлого Украины
17:30
Африка
Эфиопская бегунья завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2020
17:28
Общество
Власти Москвы анонсировали появление 16 новых транспортных пересадок
17:24
Происшествия
Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Новочеркасске
17:23
Наука
Организм пожилых людей способен вырабатывать антитела к COVID-19 в большом количестве
17:20
Происшествия
Власти Карелии организовали горячую линию после массового отравления детей в поезде
17:14
Технологии
В Роскосмосе назвали дату запуска очередной партии спутников OneWeb
17:12
Политика
Американский обозреватель перечислил пять признаков крушения гегемонии США
Все новости

Внучка Ротару показала, как ее бабушка отметила день рождения в семейном кругу

  /   Обновлено: 08 августа 2021 17:07
Шоу-бизнес
Внучка Ротару показала, как ее бабушка отметила день рождения в семейном кругу
instagram.com  /  @sofiarotaru.official

Рим, 8 августа. Внучка певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко опубликовала кадры с дня рождения знаменитой бабушки. Артистка отметила 74-летие в Италии вместе с близкими.

Фотографиями и видео с дня рождения артистки ее внучка поделилась в Instagram Stories. Евдокименко показала, как Ротару прогуливается по итальянским улочкам вместе с сыном, продюсером и бизнесменом Русланом Евдокименко, а также с его женой Светланой.

После небольшого моциона певица отправилась в ресторан, чтобы отметить праздник в узком семейном кругу. Артистка и ее близкие расположились за уличным столиком в уютном дворике и отпраздновали 74-летие Ротару в окружении зеленых растений.

Внучка исполнительницы шлягера «Лаванда» показала, как ее бабушка чокается бокалами с сыном и невесткой. Руслан Евдокименко даже исполнил для матери пару строк.

«Happy birthday, мама!» — пропел он.

Многие поклонники Ротару отмечают, что она прекрасно выглядит для своего возраста. По мнению фанатов, артистка не обходится без пластических операций.

Как рассказывал директор певицы Сергей Лавров, один из ее главных секретов заключается в питании. Перед важными выступлениями и мероприятиями исполнительница устраивает себе чистку организма.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Внучка Ротару показала, как ее бабушка отметила день рождения в семейном кругу
певица ротару Евдокименко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru