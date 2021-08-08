Внучка Ротару показала, как ее бабушка отметила день рождения в семейном кругу

Рим, 8 августа. Внучка певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко опубликовала кадры с дня рождения знаменитой бабушки. Артистка отметила 74-летие в Италии вместе с близкими.

Фотографиями и видео с дня рождения артистки ее внучка поделилась в Instagram Stories. Евдокименко показала, как Ротару прогуливается по итальянским улочкам вместе с сыном, продюсером и бизнесменом Русланом Евдокименко, а также с его женой Светланой.

После небольшого моциона певица отправилась в ресторан, чтобы отметить праздник в узком семейном кругу. Артистка и ее близкие расположились за уличным столиком в уютном дворике и отпраздновали 74-летие Ротару в окружении зеленых растений.

Внучка исполнительницы шлягера «Лаванда» показала, как ее бабушка чокается бокалами с сыном и невесткой. Руслан Евдокименко даже исполнил для матери пару строк.

«Happy birthday, мама!» — пропел он.

Многие поклонники Ротару отмечают, что она прекрасно выглядит для своего возраста. По мнению фанатов, артистка не обходится без пластических операций.

Как рассказывал директор певицы Сергей Лавров, один из ее главных секретов заключается в питании. Перед важными выступлениями и мероприятиями исполнительница устраивает себе чистку организма.