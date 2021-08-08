Американский обозреватель перечислил пять признаков крушения гегемонии США

Вашингтон, 8 августа. Конец гегемонии Соединенных Штатов характеризуется несколькими событиями мирового масштаба, считает обозреватель National Interest Марк Кац.

Эксперт напомнил, что во времена биполярной системы международных отношений на мировом уровне соперничали только США и Советский Союз. После распада СССР многие подумали, что американцы стали единственной доминирующей на планете силой, однако проблемы XXI века ставят под сомнение это убеждение.

Автор статьи перечисли пять событий, которые свидетельствуют об окончании американской гегемонии.

Первым провалом Соединенных Штатов стали неудачные военные кампании американцев в Афганистане и Ираке. Вашингтон также не сумел достойно отреагировать на события 2008 года, когда происходили боевые действия на территории Грузии и Южной Осетии.

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Третий фактор — это Ближний Восток. По мнению журналиста, США уступили России во время стабилизации ситуации в регионе. Аналогичная ситуация произошла в Ливии.

Соединенные Штаты проиграли Китаю и способствовали укреплению могущества Пекина. Теперь у КНР есть господство в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Последней причиной, указывающей на крах империи США, стали безуспешные попытки Белого дома сблизиться со своими противниками, включая КНДР и Иран, заключил эксперт.

Китай ранее призвал США не рассматривать себя в качестве условного противника. Представитель МИД КНР отметил, что опасную риторику Вашингтона в отношении Пекина необходимо прекратить.