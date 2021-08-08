«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Виктория Черенцова

Гостем нового выпуска шоу ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала Виктория Черенцова. Известный блогер и певица обсудили ее первые шаги на большой сцене, которые были связаны с Аллой Пугачевой, а также неуместный юмор и издевку «берлинского пациента», а ныне «покровского сидельца» над песней «Родина» в исполнении Черенцовой.

Мы знакомы с Викторией уже около пяти лет. Раньше мы с ней встречались на разных публичных мероприятиях, но пандемия внесла коррективы в привычный уклад жизни. За последний год социальные сети получили еще большую значимость в жизни людей. Именно там мы теперь чаще всего и общаемся с Черенцовой. К тому же, во время пандемии онлайн-концерты Виктории за рулем автомобиля стали еще более значимы для многих ее поклонников.

Это сейчас образ поющей девушки за рулем стал привычным для Черенцовой, а ведь начинала она вовсе не с этого. В какой-то момент ее путеводной звездой в мире шоу-бизнеса стала Алла Пугачева. Все началось с «Рождественских встреч» 2010 года, когда о Виктории впервые узнали. Но по-настоящему знаменитой она стала после проекта «Фактор-А», который также курировала Пугачева. Именно там Примадонна вплотную занялась имиджем Черенцовой. Сначала Пугачева дала Виктории парик, чтобы она примерила на себя новый образ. Потом Алла Борисовна и вовсе подарила Черенцовой платье, чтобы та в нем выступила на одном из концертов шоу. Уже после окончания «Фактора-А» Виктория сменила прическу: вместо длинных волос у нее теперь всегда каре.

Позднее Вика снова попытала судьбу и выступила на шоу «Голос». Однако всенародная любовь к Черенцовой связана вовсе не с телешоу, а именно с образом девушки за рулем, поющей песню Трофима «Родина».

Эта песня обрела новое дыхание после перезаписи. Она звучит в финале фильма «Крымский мост. Сделано с любовью». Сценарий к этой картине написала Маргарита Симоньян, а режиссером стал ее супруг Тигран Кеосаян. Как раз за эту историю зацепился «берлинский пациент», а ныне «покровский сиделец». Перед своим «отравлением» он выпустил очередное «расследование», которое было связано с фильмом «Крымский мост. Сделано с любовью». В финале ролика «пациент» запустил песню «Родина», которую исполнила Черенцова. Это ее возмутило, так как такой издевки над песней она не ожидала увидеть. Виктория считает, что у «сидельца» плохо обстоят дела с чувством юмора и что на такие святые вещи, как Родина, покушаться просто нельзя. Однако на этом «пациент» не успокоился. Клевета в адрес ветерана ВОВ принесла ему еще одну судимость.