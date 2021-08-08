Депутат горсовета задержан за смертельное избиение инвалида под Уфой

Уфа, 8 августа. Гибель мужчины-инвалида расследуют в башкирском Мелеузе. Фигурантом дела стал депутат местного горсовета, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, убийство произошло 5 августа. Мужчина-инвалид вышел в ночную смену на деревообрабатывающем предприятии. Подозреваемые вместе с ним начал распивать алкоголь.

В какой-то момент мужчины поругались и 38-летний инвалид погиб от смертельных травм. А депутат был настолько пьян, что уснул рядом с местом преступления. Утром его рабочие нашли его рядом с трупом.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Жителя Башкирии подозревают в изнасиловании и расчленении нескольких женщин. Установлено, что первой жертвой маньяка стала его жена.