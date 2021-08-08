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Беженцы обнаружили шесть новых тел в Судано-Эфиопской реке Текезе
Весь мир
Беженцы обнаружили шесть новых тел в Судано-Эфиопской реке Текезе
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 8 августа. Работающие в районе реки Текезе врачи и помогающие им беженцы заявили об обнаружении еще шести тел. Они же призвали суданские власти и ООН помочь в расследовании произошедшего.

За последние две недели в реке Текезе, которая берет свое начало в Эфиопии, рыбаки обнаружили около 50 тел. Однако накануне, суданский врач, бывший на месте происшествия, Теводрос Тефера заявил СМИ, что он лично видел, как беженцы из Эфиопии вытащили еще несколько погибших из воды.

Суданские власти предположили, что в ближайшее время в Текезе могут быть обнаружены еще погибшие. Беженцы утверждают, что трупы, найденные в последние дни, раздулись и приобрели зеленоватый оттенок. Большинство тел связаны и изуродованы — у одних выбиты глаза, у других отсутствуют гениталии и конечности. Практически у всех имеются огнестрельные ранения.

Беженцы обнаружили шесть новых тел в Судано-Эфиопской реке Текезе
Федеральное агентство новостей  / 

После осмотра трупов врачами и полицией, погибших похоронили в могилах, вырытых беженцами в пограничной деревне Вад-эль-Хилу на берегу реки. С тех пор как в ноябре началась война с Тыграем, более 60 тысяч жителей региона бежали в Судан, сейчас они находятся в импровизированных лагерях.

По данным высокопоставленного суданского чиновника, военные в сотрудничестве с местной общиной проведут несколько поисковых операций на следующей неделе. В свою очередь, пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста в Хартуме (столица Судана) Эрика Товар заявила, что судебно-медицинские экспертизы — это работа суданских властей, но МККК «готов предоставить материалы для надлежащего обращения с телами».

Ранее ФАН сообщал, что нападения сил «Народного фронта освобождения Тыграй» (НФОТ) на штаты Афар и Амхара сводят на нет усилия властей по достижению мира в Эфиопии. По этой причине правительство будет вынуждено развернуть весь свой оборонный потенциал и ввести дополнительный контингент на территорию штата.

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