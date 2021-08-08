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Российские ученые нашли способ продлить годы жизни животным
Наука
Российские ученые нашли способ продлить годы жизни животным
Из личного архива Елены Чистовой

Москва, 8 августа. Способ продления жизни животным нашли сотрудники Института биологии ФИЦ Коми, рассказал один из авторов эксперимента Алексей Москвалев.

Генетические исследования старения показали, что вещество фукоксантин продлило жизнь мух дрозофил и круглых червей. Процесс старения также на 70% замедлился у лабораторных животных. Износ организма обусловлен жесткостью внеклеточного матрикса, заявили специалисты. Результаты научной работы помогут продлить жизнь не только животным, но и людям, надеются эксперты.

Ученые давно пытаются найти эффективные способы долголетия. Однако замедлить старение способны давно известные методы, такие как спорт. Регулярные игры в теннис, бадминтон, футбол, а также бег, плавание и езда на велосипеде благотворно влияют на состояние здоровья, предотвращая риск ранней смерти.

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