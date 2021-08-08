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Исландию и Новую Зеландию признали самыми безопасными странами для встречи апокалипсиса
Наука
Исландию и Новую Зеландию признали самыми безопасными странами для встречи апокалипсиса
pixabay.com

Лондон, 8 августа. Климатические катастрофы, эпидемии и глобальные кризисы лучше всего пережидать в Исландии или Новой Зеландии, заявили ученые.

Устройство инфраструктуры в этих странах позволяет сохранять функционирование системы даже в самых непредвиденных обстоятельствах. Кроме того, почва на этих территориях способна давать людям пищу даже в случае глобальных катастроф.

Тасмания, Ирландия и Великобритания также оказались в списке самых подходящих стран на случай апокалипсиса. Главным преимуществом этих стран оказались обширные площади государств и подходящее расположение для защиты территорий, сообщает The Guardian.

Ученые предупредили человечество о возможной катастрофе. Астероид 2016 AJ193 диаметром 1,37 километра направляется в сторону Земли и может столкнуться с ней 21 августа.

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