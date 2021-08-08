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СК Забайкалья проверит информацию о пострадавшем на батуте мальчике

  /   Обновлено: 08 августа 2021 16:46
Происшествия
СК Забайкалья проверит информацию о пострадавшем на батуте мальчике
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Чита, 8 августа. Мальчик получил травму средней степени тяжести и госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу. Следователи намерены установить обстоятельства и причины ЧП.

Инцидент произошел на базе отдыха, расположенной на озере Арахлей в Читинском районе. Семилетний мальчик прыгал на батуте и получил травму. Его госпитализировали.

Следователи назначили доследственную проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение. Правоохранители осмотрят место происшествия, опросят очевидцев и возьмут данные в медицинском учреждении для выяснения состояния здоровья пострадавшего.

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