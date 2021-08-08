Китайские военные отрепетировали потопление британского авианосца

Прибывшая в окрестности морских акваторий, прилегающих к Китайской Народной Республике, британская многоцелевая авианосная группа с флагманским авианосцем R08 Queen Elizabeth не стала задерживаться в Южно-Китайском море и быстро прошла в Филиппинское, не желая встречаться с военно-морскими силами НОАК. Показывать свою мощь британским морякам удобнее из безопасного для них Филиппинского моря. В настоящее время США, силами универсального десантного корабля LHA-6 America вместе с боевыми кораблями ряда стран Азиатско-Тихоокеанский региона (АТР) отрабатывают там навыки совместного кораблевождения, добиваясь в этих водах «свободы судоходства и безопасности мореплавания».

Британской «Королеве Елизавете» со своей свитой на переходе морем пришлось пережить несколько неприятных мгновений. В частности, прошла информация о вспышке коронавирусной инфекции на борту авианосца и некоторых кораблей обеспечения. Жертвами болезни оказались более ста моряков, однако британские контрразведчики быстро ликвидировали информационную утечку, и теперь мы не знаем, какие реальные масштабы заражения поразили привитые от коронавируса экипажи.

wikipedia.org / Brian Burnell / George Hutchinson / CC BY-SA 4.0

Кроме того, корабли обеспечения терпели технические поломки, в частности, эсминец D34 Diamond был вынужден встать на краткосрочный ремонт по причине отказа главной двигательной установки, что не позволяло продолжать путь. Другой эсминец, D36 Defender, нарушивший государственную границу в Черном море, по которому российский сторожевой корабль дал предупредительный огонь, мог попасть в такую же историю, после чего ему надолго пришлось бы задержаться у нас в гостях. Но вот, дошли. И как же военные КНР встретили нежданных визитеров?

Китайские военнослужащие закрыли для судоходства часть Южно-Китайского моря примерно 250 на 400 километров к юго-востоку от о. Хайнань. Перекрыты также и Парасельские острова, являющиеся предметом территориального спора Поднебесной с рядом азиатско-тихоокеанских государств. Как было официально заявлено, учения ВМС НОАК пройдут здесь с шестого по десятое августа, и уже восьмого числа были осуществлены пуски китайских баллистических ракет средней дальности DF-26B, которые поразили назначенные цели в запрещенном для судоходства квадрате.

wikipedia.org / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Public Domain

Тем не менее, если исходить из сообщений об отработке массированного ракетного удара по авианосной группе, то можно предположить, что помимо указанных стратегических DF-26B в ударе могли участвовать также и баллистические ракеты DF-21D, которые прямо предназначены для поражения подвижных надводных целей. Для этих ракет в Китае выстроена национальная система морской разведки, способная с высокой долей вероятности вскрыть присутствие в заданном районе Мирового океана авианосной группы и выдавать целеуказание на ракетные комплексы.

В настоящее время в мире только в Поднебесной имеется такой вид оружия, как противокорабельные баллистические ракеты, эффективность которых до сих пор является предметом жарких споров среди специалистов. Нечто подобное отрабатывалось ранее в СССР и США. Однако по результатам этих испытаний в те годы было принято решение о нецелесообразности взятия на вооружение таких ракет, ибо баллистическая траектория их полета подразумевает «выстрел в конкретную точку пространства», практически без всякой возможности осуществить доворот по цели, отклонившейся от упрежденной точки.

wikipedia.org / Max Smith / Общественное достояние

Известно, что скорость хода авианосной ударной группы (АУГ) может достигать 30 морских узлов, и за время обнаружения, выработки данных для целеуказания, собственно, самого полета ракет в упрежденную точку, может пройти много времени, более часа или двух, за которое АУГ изменит курс и уйдет на значительное расстояние от места предполагаемого «уничтожения».

Тем не менее ВМС НОАК полагают возможным использовать такие ракеты при комплексном применении совместно с другими средствами борьбы на море, что может оказать должное воздействие по авианосным ударным группам противника. Например, после первого удара, выполненного авиационными противокорабельными ракетами, в результате которого авианосное соединение может застопорить ход и стать мишенью для баллистических ракет.

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Китай защищается и демонстрирует готовность отразить возможную агрессию. Данное учение, на котором НОАК отработала методику уничтожения авианосной группы, стало достойным приветствием, адресованным британским морякам, прибывшим на военных кораблях доказывать свою «дружбу и добрососедские отношения» — в чем нового посла Поднебесной заверила королева Великобритании.

Такая вот дружба по-британски. И аналогичный ответ по-китайски.