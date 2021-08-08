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По канату между высотками гуляют латышские экстремалы

  /   Обновлено: 08 августа 2021 18:57
ФАН-ТВ
По канату между высотками гуляют латышские экстремалы

Акции «Посмотри, там человек наверху!» проводится не в первый раз, и всегда — с официального разрешения городских властей. Спортсмены-эквилибристы оснащены страховкой и имеют за плечами не один час тренировок.

«Для нас это безопасно, ведь есть знания и опыт, мы профессионалы. Те, кто находится на ленте — они знают, что делают. Мы не безбашенные и не самоубийцы. Это нормальный и довольно распространенный в мире спорт», — объясняет руководитель спортивного общества эквилибристов в Латвии Угис Чакарс.

Сообщество появилось в Латвии еще в 2014 году, объединив всех любителей этого опасного вида спорта. Ребята не просто любят, когда адреналин гуляет в крови: им доставляет радость удивлять обычных прохожих.  

«Идея пройтись между высотками родилась во время ограничений в пандемию. Мы хотели дать людям возможность посмотреть перфоманс, не выходя из своих квартир. Для нас это спорт, практика движений, борьба со страхом», — рассказал эквилибрист Робертс Фришенфелдс.

На какие высоты спортсмены заберутся в следующий раз — заранее неизвестно. Организаторы никогда не сообщают о дате и месте, чтобы избежать большого скопления людей, а только намекают на новый перфоманс в своем Facebook-аккаунте.

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