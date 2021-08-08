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Аскар Акаев извинился перед жителями Киргизии за ошибки в проекте «Кумтор»
Политика
Аскар Акаев извинился перед жителями Киргизии за ошибки в проекте «Кумтор»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Ивашин

Бишкек, 8 августа. Бывший киргизский президент Аскар Акаев попросил прощения у сограждан за ошибки, которые он допустил при разработке золоторудного месторождения «Кумтор».

Видеообращение политика было опубликовано в Facebook. По его словам, ему не удалось оправдать надежды жителей республики по проекту «Кумтор». Канадские инвесторы смогли полностью завладеть предприятием из-за отсутствия должного контроля со стороны властей Киргизии. Республике оставили мизерные дивиденды и большое количество экологических проблем.

«Учитывая все это, я полностью сотрудничаю со следствием и продолжу это делать», — заявил Акаев.

Главными ошибками Акаева стали незаконное освобождение корпорации Cameco от уплаты налогов, а также передача управления проектом «Кумтор» канадской стороне. Сейчас по этому делу местные правоохранители проводят расследование.

Как стало известно ранее, Аскар Акаев был задержан сотрудниками Госкомитета национальной безопасности Киргизии. Его доставили в Бишкек и передали межведомственной следственной группе.

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