Доля бесплатных переводов между клиентами Сбербанка составила 92%

Москва, 8 августа. Доля денежных переводов без комиссии между клиентами Сбербанка по итогам семи месяцев 2021 года составила 92%, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Сбербанк объяснил увеличение таких переводов интересом клиентов к подпискам «СберПрайм» и «СберПрайм+», позволяющих совершать переводы и платежи бесплатно. По данным компании, число подписчиков на конец июля превысило 2,9 млн.

Клиенты, переводящие в месяц не более 50 тысяч рублей, не платят комиссию за транзакции. Для тех, кто отправляет большие суммы, Сбербанк предлагает специальные подписки, позволяющие не платить за денежные переводы.

Тем временем Сбербанк продолжает сокращать количество отделений в России. С начала 2021 года компания уже закрыла 130 офисов. При этом, как заверили в кредитной организации, на доступности финансовых услуг это не скажется.