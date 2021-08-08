Режиссер Борис Галкин назвал инициативу Булановой попыткой спасения от нищеты

Известная певица, заслуженная артистка России Татьяна Буланова выступила с инициативой о «Ленинградской надбавке». По мнению артистки, не все представители власти по достоинству оценили ее предложение, а вот общественность немного иначе смотрит на реалии жизни, нежели чиновники. Многие знаменитости поддержали инициативу исполнительницы. В разговоре с ФАН актер, режиссер, заслуженный артист России Борис Галкин отметил, что проект может стать спасением граждан от нищеты.

Также звезда кинематографа считает, что внимание и поддержка требуются не только жителям культурной столицы, но и всем пенсионерам страны.

«Здесь даже сомнений нет. Всем нужно увеличить пенсии, не только петербуржцам. Это же не пенсии сейчас: столько, сколько платят — это просто издевательство над людьми. Я не знаю, где эти люди, уполномоченные лица, которые распоряжаются этими средствами. Они, видимо, просто не знают, как живут люди, что вообще происходит в стране. Об этой теме даже не вопросы задавать надо, а кричать об этом, защищая людей от нищеты, от безысходности», — отметил режиссер.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Напомним, эстрадная певица Буланова баллотируется в ЗакС Санкт-Петербурга. Вчера, 7 августа, она обратилась к главе Центризбиркома РФ Элле Памфиловой с требованием обеспечить на выборах партиям равные права. Исполнительница полагает, что ей мешают вести предвыборную кампанию.

Ранее певицу и ее инициативу о «Ленинградской надбавке» поддержала актриса Людмила Поргина. Вдова актера Николая Караченцова считает, что в родной стране люди должны себя чувствовать в первую очередь людьми.