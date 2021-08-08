Пенсионеры должны жить достойно: Кожевникова оценила «Ленинградскую надбавку» Булановой

Пенсионерам в нашей стране действительно нужно больше помогать, они должны жить достойно. Об этом в разговоре с ФАН заявила актриса, политический деятель Мария Кожевникова, комментируя программу «Ленинградской надбавки» Татьяны Булановой.

Напомним, певица, артистка и кандидат в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга от партии «Родина» Татьяна Буланова недавно записала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. Буланова попросила обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС. Поводом послужил отказ города разместить наружную агитацию — не допустили 1000 плакатов и баннеров партии. Между тем за программу «Ленинградской надбавки», которая предполагает повышение выплат пенсионерам, отдали свои подписи 100 000 жителей Петербурга.

Мария Кожевникова считает, что пенсионерам стоит уделять больше внимания. Актриса поддерживает Татьяну Буланову в желании заботиться о пожилых людях, которые отдали жизнь честному труду на благо Родины.

«Я считаю, что пенсионерам в нашей стране нужно действительно больше помогать. Цены в магазинах растут, а пенсии — нет, поэтому, конечно, если у пенсионеров нет детей или родственников, которые могут о них позаботиться, то им сложно прожить на нынешние выплаты. Когда я захожу в магазин и вижу бабушек и дедушек, которые считают копейки, рубли, все свои монетки на продукты, становится жутко обидно, что страна с такими природными ресурсами позволяет людям, отдавшим свою жизнь работе, жить вот так. Я считаю, что пенсионерам нужно уделять больше внимания, как и детям или людям с инвалидностью, поэтому такие инициативы приветствую. Я хочу, чтобы наши пенсионеры жили достойно, могли себе позволить тратить деньги не только на самые минимальные нужды», — поделилась мнением Мария Кожевникова.

Ранее советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России, исполнитель роли кардинала Ришелье в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» Александр Трофимов пожелал своей коллеге по цеху Татьяне Булановой успехов на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга.