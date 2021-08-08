Американские ученые доказали пользу плавания для мозга

Вашингтон, 8 августа. Плавание улучшает когнитивные способности, способствует восстановлению организма после стресса и создает новые нейронные связи в мозге, заявили американские ученые.

Такой вид физической активности более полезен для мозга, нежели другие разновидности аэробных упражнений, например, пробежки или езда на велосипеде. Польза плавания доказана в ходе эксперименте с участием лабораторных мышей, рассказала доцент нейробиологии из университета Марди Хардин-Бэйлор Сина Мэтью.

Ученые выяснили, что такой вид активности подавляет воспалительные процессы в гиппокампе и препятствуют апоптозу (гибели клеток). К тому же плаванье повышает выживаемость нейронов и уменьшает когнитивные последствия старения. Плюс ко всему улучшается как кратковременная, так и долговременная память.

Россияне назвали плавание самым интересным для них видом спорта на Олимпиаде. Такие результаты обнародовали аналитики сервиса SuperJob, проанализировав ответы респондентов. Среди наиболее интересующих россиян видов спорта также оказались волейбол и легкая атлетика.