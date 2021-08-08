Летняя Олимпиада — 2020: итоги, скандалы, дружба и слезы

Олимпийские игры — 2020 можно назвать самыми необычными за все время проведения, они надолго запомнятся всем болельщикам и участникам. Несмотря на то, что игры в Токио проходили во время жестких коронавирусных ограничений, без флага и гимна России, наши спортсмены показали мощный результат. 8 августа Олимпийские игры официально завершились, российские спортсмены принесли стране пятое место в медальном зачете. В копилке олимпийцев 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовые).

Скандалы и слезы

Уход Симоны Байлз

После Олимпийских игр в Рио многие ждали нового триумфа на ОИ-2020 от американской гимнастки Симоны Байлз. В 2018 году спортсменка стала четырехкратной олимпийской чемпионкой. На этой же Олимпиаде 24-летняя спортсменка досрочно завершила выступление и ушла с дистанции, указав на травму ноги. После чего вовсе отказалась от участия в финале. Такое решение шокировало и вызвало бурное обсуждение. Позже Байлз призналась, что на самом деле причиной ухода послужило ухудшение ментального здоровья.

Global Look Press / Daniel Stiller/Keystone Press Agency

Триколор

Российская сборная прошла семь кругов ада, чтобы попасть на Олимпийские игры — 2020. Долго расследование ВАДА повлекло за собой дисквалификации и судебные разбирательства, которые негативно повлияли на всех российских олимпийцев, многие из которых были не допущены до соревнований. Помимо этого, спортсмены были вынуждены выступать под нейтральным флагом и без гимна РФ.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Тимановская

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская во время Олимпиады оказалась в центре скандала. Спортсменка опубликовала в своих социальных сетях пост о том, что ее обязали выйти на дополнительные дистанции, к которым она не готовилась. Тимановская обвинила руководство сборной, за что была депортирована с Игр. Когда ту попытались вернуть на родину, легкоатлетка подала документы на получение политического убежища в Польше, но власти страны смогли предоставить только гуманитарную визу. Именно там сейчас находится Тимановская вместе с мужем.

Global Look Press / Panoramic / Keystone Press Agency

Аверины

За выступлением российских гимнасток Дины и Арины Авериных наблюдала вся страна. С 1996 года наши художественные гимнастки увозили с Олимпийских игр только золото, но, к сожалению, в 2021 году эта традиция была прервана.

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье, а ее сестра Арина стала четвертой. Золото Игр в Токио выиграла израильская гимнастка Линой Ашрам, которая совершила грубейшую ошибку, уронив ленту. Слезы, разочарование и несправедливость навсегда запомнятся Дине Авериной и всем россиянам.

Global Look Press / Lan Hongguang/Xinhua

Новые участники Олимпиады

На Олимпийских играх в Токио медали завоевали 93 страны — это на шесть больше, чем в предыдущий рекорд. Всего в Играх выступили спортсмены из 204 стран и одна команда беженцев.

Филиппинская тяжелоатлетка Хидилин Диас стала первой олимпийской чемпионкой из этой страны. Также в историю Игр свое имя внесла штангистка Полина Гуреева из Туркмении. Она завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 кг.

Триатлонистка с Бермудских островов Флора Даффи завоевала золотую медаль в триатлоне. Ранее спортсмен не побеждал из страны с населением в 70 000 человек.

Спорт вне политики

Олимпийцы разных стран, несмотря на борьбу, всегда поддерживали друг друга. Так, во время соревнований по спортивной гимнастике российские спортсменки поддержали американку Симону Байлз, которая ехала на Игры доказать свое чемпионство, однако здоровье позволило ей завоевать только серебро и бронзу.

Global Look Press / Daniel Stiller/Keystone Press Agency

В прыжках в высоту катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Танбери разделили на двоих золотую медаль. Такое решение вызвало много негатива, но это не помешало им остаться в дружеских отношениях.

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене принесла стране золотую медаль на соревнованиях по прыжкам в высоту, свою победу она отпраздновала с соперницей-украинкой Ярославой Могучих (удостоилась бронзы). Обе спортсменки обнялись и сделали несколько снимков вместе, которые позже были раскритикованы украинскими радикалами. А в минобороны Украины и вовсе заявили, что проведут беседу с легкоатлеткой Ярославой Могучих из-за ее фото с россиянкой на Олимпиаде.

ТАСС / David J. Phillip Кредит: AP/TASS

Итог

Подводя итоги, хочется сказать, что эта Олимпиада действительно получилась необычной и выдающейся. Российские олимпийцы завоевали 71 медаль, заняли пятое место в медальном зачете, но по числу наград Россия все же третья. Золотых медалей могло быть гораздо больше, но порой решения судей не всегда бывают справедливыми. Мы это увидели на примере с художественной гимнасткой Диной Авериной.

facebook.com / Федерация фехтования России

Российских спортсменов лишили флага и гимна, безосновательно обвиняли в допинге — все это не помешало им показать рвение к победе. Труд каждого спортсмена невозможно переоценить — они вершили историю. Борец-вольник Абдулрашид Садулаев, ставший двукратным олимпийским чемпионом, стал знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил летнюю Олимпиаду в столице Японии официально закрытой. На торжественной церемонии состоялась передача флага от оргкомитета XXXII Олимпийских игр Парижу, где в 2024 году состоятся следующие международные соревнования.