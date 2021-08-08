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Российские военные вернулись из Узбекистана после учений у границ Афганистана

  /   Обновлено: 08 августа 2021 16:39
Армия
Российские военные вернулись из Узбекистана после учений у границ Афганистана
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 августа. Россия вывела из Узбекистана военнослужащих, которые были задействованы в учениях у границ с Афганистаном. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В пятидневных маневрах приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих вооруженных сил России и Узбекистана, а также 300 единиц военной техники. Представители двух стран отработали действия на случай вторжения террористических формирований из Афганистана.

В учениях также были задействованы четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые 6 августа вернулись в места постоянной дислокации на территории РФ.

Маневры проходили на фоне обострения обстановки в Афганистане, где по мере вывода американских войск разворачивается противостояние между правительственными силами и боевиками радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан узбекистан
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