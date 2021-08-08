Летние Олимпийские игры официально закрылись в Токио

Токио, 8 августа. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах 8 августа объявил летнюю Олимпиаду в столице Японии официально закрытой.

Томас Бах принял участие в церемонии закрытия летней Олимпиады в Токио 8 августа. Во время выступления он заявил, что состоявшиеся Игры дали «хрупкому миру веру в будущее». На торжественной церемонии состоялась передача флага от оргкомитета XXXII Олимпийских игр в Токио Парижу, где в 2024 году состоятся следующие международные соревнования, сообщает РИА Новости.

Российская команда принимала участие в закрытии Олимпиады. Флаг сборной ROC нес двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. Спортсмены из России продемонстрировали на играх хороший результат, заняв пятую строчку в общем медальном зачете.

Игры в Японии стартовали 23 июля. Первый комплект медалей разыграли на следующий день. Соревнования проходили без зрителей из-за пандемии коронавируса. Россияне выиграли 20 золотых медалей.