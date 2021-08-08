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В результате ДТП в Армении погиб российский военнослужащий

  /   Обновлено: 08 августа 2021 16:48
Происшествия
В результате ДТП в Армении погиб российский военнослужащий
пресс-служба  /  ГУ МВД по Новосибирской области

Ереван, 8 августа. Военнослужащий российской базы в Армении погиб в результате аварии на трассе Гюмри — Ереван. Еще четыре человека получили серьезные ранения.

ДТП случилось около населенного пункта Талин, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Один человек скончался на месте от полученных травм. Им оказался военнослужащий контрактной службы. Также пострадали четверо его коллег. Все они были доставлены в лечебное учреждение с травмами средней степени тяжести. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Командование воинской части и правоохранительные органы проводят проверку. Все обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.

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