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Лента
08 августа 19:04
19:03
Общество
Психотерапевт Обложко дал советы, как полюбить полезные продукты
19:00
Спорт
Борец из Дагестана Садулаев выиграл Олимпиаду с надорванной связкой на колене
19:00
Общество
Режиссер Борис Галкин назвал инициативу Булановой попыткой спасения от нищеты
19:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели. Демарш Тимановской, гастроли Тихановской и иллюзии Зеленского
18:56
ЦАР
Жители ЦАР получили новую партию гуманитарной помощи из России
18:56
Шоу-бизнес
«Девочка абсолютно в стиле Pin-up»: Садальский осыпал комплиментами Мирославу Карпович
18:55
Общество
Иностранный музыкант удивил зрителей исполнением песен «Сплина» на набережной Ялты
18:49
Общество
Пресняков-старший не видит причин для отстранения Булановой от выборов в ЗакС Петербурга
18:48
Общество
Около 800 соцобъектов планируется построить в Москве по программе реновации
18:43
Общество
Собянин объяснил значение новых хорд для улучшения транспортной системы Москвы
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Анамнез недели. Демарш Тимановской, гастроли Тихановской и иллюзии Зеленского
ФАН-ТВ
Анамнез недели. Демарш Тимановской, гастроли Тихановской и иллюзии Зеленского

Ведущий программы — активист Общероссийского народного фронта Иван Алексеев вместе с главой МА МО Васильевский, кандидатом экономических наук Дмитрием Ивановым проанализируют наиболее запоминающиеся события уходящей недели.

На повестке дня — Олимпиада в Токио. Как российские спортсмены справляются с беспрецедентным давлением и вынужденной необходимостью выступать без национального гимна и флага?

Скандал в белорусской сборной. Почему демарш легкоатлетки Кристины Тимановской обернулся в международную драму? Что это: чистый спорт или спланированная политическая акция?

Заявление Владимира Зеленского по поводу Крыма. Почему президент Незалежной всуе поминает давно решенный вопрос?

Гастроли Светланы Тихановской по высоким кабинетам мира. Чего добивается бывшая кандидат в президенты Белоруссии и верит ли она в реальность новых «оранжевых революций»?

Обо всем подробнее — в новом выпуске «Анамнеза недели».

 

 

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Все новости / ФАН-ТВ / Анамнез недели. Демарш Тимановской, гастроли Тихановской и иллюзии Зеленского
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