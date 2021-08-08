Анамнез недели. Демарш Тимановской, гастроли Тихановской и иллюзии Зеленского

Ведущий программы — активист Общероссийского народного фронта Иван Алексеев вместе с главой МА МО Васильевский, кандидатом экономических наук Дмитрием Ивановым проанализируют наиболее запоминающиеся события уходящей недели.

На повестке дня — Олимпиада в Токио. Как российские спортсмены справляются с беспрецедентным давлением и вынужденной необходимостью выступать без национального гимна и флага?

Скандал в белорусской сборной. Почему демарш легкоатлетки Кристины Тимановской обернулся в международную драму? Что это: чистый спорт или спланированная политическая акция?

Заявление Владимира Зеленского по поводу Крыма. Почему президент Незалежной всуе поминает давно решенный вопрос?

Гастроли Светланы Тихановской по высоким кабинетам мира. Чего добивается бывшая кандидат в президенты Белоруссии и верит ли она в реальность новых «оранжевых революций»?

Обо всем подробнее — в новом выпуске «Анамнеза недели».