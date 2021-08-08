Тысячи греков бросают свои дома на острове Эвия из-за лесных пожаров

На кадрах, снятых на греческом острове Эвия, видно, как клубы дыма поднимаются над горящими лесами и полями, языки пламени сжигают жилые дома. В тушении очагов возгорания задействованы вертолеты, огнеборцам активно помогают простые люди.

Тысячи людей были эвакуированы на пароме из деревни Лимни: семьи с детьми, местные жители с домашними животными и туристы бросали свои вещи и дома, чтобы скорее покинуть горящий остров.

Греческие и европейские власти предполагают, что причиной пожаров, которые бушуют в районах южной Италии, Греции и Турции, могло стать изменение климата.