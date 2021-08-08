Иранские власти закрыли последний КПП на границе с Афганистаном

Тегеран, 8 августа. Иранские власти объявили о закрытии пропускного пункта «Милак» на границе с Афганистаном из-за обострения обстановки в Зарандже, столице афганской провинции Нимроз, перешедшей ранее под контроль боевиков движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Об этом сообщил заместитель губернатора иранской провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности Мохаммад Хади Мараши.

Он отметил, что на приграничных с Афганистаном территориях Исламской Республики обстановка находится под полным сотрудников силовых ведомств.

«Для защиты национальных интересов подразделения местных армейских гарнизонов, пограничные войска и полиция были развернуты возле государственных рубежей с целью отслеживания возможных передвижений афганцев», — заявил чиновник.

#زعمل_کاربرآید

سه پلشک آیدو زن زایدو مهمان

غریبی زدرآید،

حاصل دین اسلام؟????

فرارشبانگاهی مردم ومسئولان افغانستانی بسوی ایران | طالبان بخش اعظمی ازشهر زرنج راتصرف کرده و شمار زیادی از مسئولان و نیروهای ارشد نظامی افغانستان و برخی مردم ،از گذرگاه مرزی میلک به ایران پناه آورده‌ اند. pic.twitter.com/lnWh46nHYz — نجار بیکار (@qL483P8tha2kqMO) August 6, 2021

КПП «Милак» является одним из важнейших связующих путей между двумя странами. После подхода боевиков к Заранджу через переход на территорию Ирана хлынула волна беженцев и дезертиров из состава правительственных войск Афганистана. Сообщается, что представители талибов прибыли на КПП, потребовав выдать им бежавших военнослужащих афганской армии. Однако один из местных командиров пограничных войск Исламской Республики, полковник Джахан Тай, отказался выдавать беглецов без прямого приказа вышестоящего руководства.

Всего на ирано-афганской границе протяженностью около 920 км находится три пограничных пункта — «Ислам-Кала», «Догарон» и «Милак». Первые два из них были захвачены боевиками в июле текущего года. Все эти переходы имеют важное значение для экономики Ирана, так как экспорт его продукции в Афганистан в 2020 году составил около 4 млрд долларов.

В последние несколько дней талибы захватили три крупных провинциальных центра — Зарандж, который был взят ими без боя, а также Сари-Пуль и Кундуз. Сообщается, что в последних двух городах боевиками было взято в плен множество солдат правительственных сил.

#افغانستان

ویدیویی از فرار نیروهای دولتی افغانستان به سمت گذرگاه میلک در مرز با ایران پس از حمله طالبان به شهر زرنج.

گفته می‌شود نیروهای دولتی به همراه سلاح و خودروهای نظامی خود به داخل خاک ایران عقب نشینی کرده وپس از تسلیم کردن این تجهیزات به مرزبانی ایران در امان قرار گرفته‌اند pic.twitter.com/jI4RbbhOsV — تحولات جهان اسلام (@iswnews_fa) August 7, 2021

Движение «Талибан» начало широкомасштабные наступательные действия на фоне завершающегося вывода иностранных контингентов с территории Афганистана, которые находились здесь с момента вторжения в страну в 2001 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.