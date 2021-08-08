Макеева навлекла на себя гнев пользователей Сети из-за трогательного послания мужу

Москва, 8 августа. Известную актрису театра и кино Анастасию Макееву обвинили в пиаре на отношениях и показухе. Звезда в соцсети выложила пост, в котором поздравила «мужа-ангелочка» с важным днем.

Имя Анастасии Макеевой в последнее время связано только со скандалами. Судя по всему, актрису не очень заботит ее репутация и мнение посторонних людей — она счастлива в браке с Романом Мальковым, с которым познакомилась во время ремонта дачи. Мужчина ради отношений со звездой кино бросил супругу Светлану и четырех детей. Макеева грубо отвечает всем, кто называет ее «разлучницей» и демонстрирует в соцсетях семейную идиллию с новым избранником.

Приторные публикации в Instagram-аккаунте актрисы надоели даже ее преданным поклонникам. Очередную порцию гнева звезда получила, когда оставила в соцсети послание мужу, в котором поздравила его с тремя месяцами со дня свадьбы. Пост Макеева сопроводила снимком с торжества. В кадре она позирует в свадебном наряде на фоне Москвы-реки вместе со своим строителем.

«Сегодня ровно три месяца, как мы женаты и с нежностью вспоминаю этот день», — обратилась артистка к мужу.

Пользователи Сети жестко раскритиковали Макееву в комментариях, обвинив ее в «показухе» и «пиаре на отношениях». Один из подписчиков с иронией заявил, что три месяца безусловно важная и особенная дата для актрисы, которая была замужем уже четыре раза.

«Всех достали, ей-Богу, своей слащавостью. Сгиньте уже!»; «Успокойтесь. Все давно раскусили, что это обычный пиар!»; «Тошнит от каждого поста Макеевой! Зачем это напоказ выставлять-то?» — отреагировали подписчики.

Новоиспеченный муж Макеевой наслаждается жизнью в московском доме звезды, пока его бывшая жена ходит по судам и пытается добиться выплат алиментов. Мальков никак не помогает воспитывать четверых детей, считая, что оставил экс-супруге Светлане и без того достаточно денег.