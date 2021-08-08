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Регулярные рейсы в Москву и еще ряд городов России отменили из Нового Уренгоя

  /   Обновлено: 08 августа 2021 16:01
Общество
Регулярные рейсы в Москву и еще ряд городов России отменили из Нового Уренгоя
pixabay.com/PD

Новый Уренгой, 8 августа. Авиакомпании продолжают отменять вылеты регулярных рейсов из-за ограниченной видимости, заявили в местной администрации.

Согласно решению перевозчиков, 8 августа из аэропорта в Новом Уренгое отменены регулярные рейсы в Москву, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Известно, что регистрацию на них прошли 444 пассажира, 20 из которых являются несовершеннолетними.

Граждане получают все необходимые услуги от авиакомпаний S7 Airlines, Pegas Fly и «Ямал». За процессом наблюдают сотрудники местной транспортной прокуратуры.

«Метеоусловия не позволяют производить посадку самолетов. Все рейсы на прибытие и на вылет задержаны», — сказано в сообщении.

Накануне регулярные рейсы из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в Москву и Уфу также отменили. Заявлено, что 7 августа на них было зарегистрировано 246 пассажиров.

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