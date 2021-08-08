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Половина россиян оказалась не готова доверить лечение искусственному интеллекту

  /   Обновлено: 08 августа 2021 15:57
Общество
Половина россиян оказалась не готова доверить лечение искусственному интеллекту
mai.ru  /  МАИ

Москва, 8 августа. Доверить лечение искусственному интеллекту (ИИ) оказались не готовы 50% опрошенных жителей России. Исследование провели аналитики сервиса Superjob.

Лишь каждый пятый респондент согласился, что постановку диагноза и лечение можно поручить нейросети. Почти 40% граждан считают, что эти функции можно переложить на цифровые системы только частично. Почти половина россиян заявили о неготовности доверять искусственному интеллекту лечение.

Активное внедрение цифровых технологий может спровоцировать новые угрозы для кибербезопасности. Вредоносные программы на основе ИИ научатся выдавать себя за доверенных пользователей после изучения нюансов поведения и общения людей в социальных сетях, предупредил руководитель направления Threat Intelligence Александр Пирожков.

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