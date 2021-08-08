Египет направил Греции два вертолета Chinook для борьбы с лесными пожарами

Каир, 8 августа. Главное командование Вооруженных сил Египта направило два вертолета Chinook в Грецию. Экипажи транспортных машин помогут европейскому государству в борьбе с лесными пожарами.

Мероприятие прошло в рамках указа президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о поддержке всех дружественных стран во время кризиса и чрезвычайных ситуаций. Власти Афин уже пятый день подряд безуспешно пытаются остановить стихию.

Два вертолета оснащены всем оборудованием и передовыми системами, чтобы помочь греческой стороне доставить пожарных в нужную точку или сбрасывать воду на очаги возгораний.

Правительство Афин и сотни специалистов с водяными бомбардировщиками борются с более чем 150 лесными пожарами по всей стране. Огонь охватил север столицы, остров Эвия, несколько районов на Пелопоннесе, а также Мани, Мессению и место проведения первых Олимпийских игр.

В результате ЧП зафиксировано две смерти и десятки человек получили ожоги различной степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов проводят эвакуацию опасных зон, куда движется пламя.

Президент России Владимир Путин в конце июля предложил Греции помочь в борьбе с лесными пожарами. В Афины уже направлены не только специалисты, но и самолет-амфибия.