Лидер «Хезболлы» предостерег Израиль от эскалации ситуации на фоне взаимных атак

Бейрут, 8 августа. Шиитская организация «Хезболла» до сих пор предпочитала отвечать на израильские воздушные удары по открытой местности, однако в будущем может быть применена другая стратегия. Об этом заявил лидер группировки Хасан Насралла на пресс-конференции.

Генсек «Хезболлы» предупредил Израиль от дальнейших нападений на объекты организации в Южном Ливане после нескольких дней взаимных ударов.

«Мы не ищем войны и не хотим идти навстречу войне, но мы готовы к ней», — сказал Насралла.

"We are not looking for war and we do not want to head towards war, but we are ready for it" https://t.co/iVI3SVqhjk — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 7, 2021

По его словам, «Хезболла» хотела показать, что на израильские воздушные удары будет дан ответ «надлежащим и пропорциональным образом». Он отметил, что шиитская организация может нацелиться на любую открытую территорию на «севере оккупированной Палестины», в Галилее или на Голанских высотах (сирийская территория, большую часть которой контролирует Израиль).

Насралла также предостерег еврейское государство от предположения, что «Хезболла» озабочена внутренним кризисом в Ливане.

«Для нас ясна ответственность, она заключается в защите нашего народа», — подчеркнул генсек организации.

Назвав последние боевые действия «очень опасным развитием событий», он заявил, что такого уровня напряженности между Израилем и «Хезболлой» не было уже 15 лет, то есть со времен Второй Ливанской войны 2006 года.

Hassan Nasrallah on Saturday said there would be a 'suitable and proportionate' response to any Israeli air strikes on #Lebanon, days after a cross-border flare-up.https://t.co/01qPhk0krl — The New Arab (@The_NewArab) August 8, 2021

Удары «Хезболлы»

Организация «Хезболла» запустила 19 ракет в сторону израильских войск 6 августа. ЦАХАЛ не оставил атаку без ответа. Согласно заявлению ливанской армии, в сторону республики было выпущено около 40 снарядов. О жертвах в результате боевых действий не сообщается.

В ответ на 10+ ракет, выпущенных из Ливана в сторону Израиля, прямо сейчас мы наносим удары по установкам для запуска ракет в Ливане.



Мы не оставим без ответа нападения на израильских мирных жителей. — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) August 6, 2021

Ситуация на северной границе Израиля резко обострилась в последнее время. Обстрел 6 августа стал уже третьим с момента прихода к власти 13 июня нового правительства Израиля во главе с Нафтали Беннетом. Предыдущие атаки были зафиксированы 20 июля и 4 августа, еще несколько инцидентов произошло в мае.

Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором осудил последний ракетный обстрел «Хезболлы», отметив, что американские официальные лица продолжают взаимодействовать с израильскими и ливанскими коллегами, а также с вооруженными силами официального Бейрута.

«Мы призываем правительство Ливана в срочном порядке предотвратить такие нападения и взять этот район (юг страны — прим. ред.) под свой контроль. Мы также настоятельно просим правительство Ливана содействовать полному доступу миротворцев ВСООНЛ (Временные силы ООН в Ливане — прим. ред.) в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении американского ведомства.

We condemn in the strongest terms Hizballah’s rocket attacks into Israel. We call upon the Lebanese government urgently to prevent such attacks and bring the area under its control. https://t.co/LHm02ZjTml — Ned Price (@StateDeptSpox) August 6, 2021

Командующий ВСООНЛ генерал-майор Стефано дель Коль также призвал Тель-Авив и Бейрут уважать безопасность вдоль «голубой линии» между государствами и не допустить очередной вооруженной эскалации.