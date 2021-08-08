Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 17:31
17:28
Общество
Власти Москвы анонсировали появление 16 новых транспортных пересадок
17:24
Происшествия
Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Новочеркасске
17:23
Наука
Организм пожилых людей способен вырабатывать антитела к COVID-19 в большом количестве
17:20
Происшествия
Власти Карелии организовали горячую линию после массового отравления детей в поезде
17:14
Технологии
В Роскосмосе назвали дату запуска очередной партии спутников OneWeb
17:12
Политика
Американский обозреватель перечислил пять признаков крушения гегемонии США
17:07
Происшествия
Крушение самолета в Латвии унесло жизнь одного человека
17:07
Шоу-бизнес
Внучка Ротару показала, как ее бабушка отметила день рождения в семейном кругу
17:04
Ближний Восток
Лидер «Хезболлы» предостерег Израиль от эскалации ситуации на фоне взаимных атак
17:00
Весь мир
Беженцы обнаружили шесть новых тел в Судано-Эфиопской реке Текезе
Все новости

Лидер «Хезболлы» предостерег Израиль от эскалации ситуации на фоне взаимных атак
Ближний Восток
Лидер «Хезболлы» предостерег Израиль от эскалации ситуации на фоне взаимных атак
Pr Scr youtube.com  /  Sayed Hasan

Бейрут, 8 августа. Шиитская организация «Хезболла» до сих пор предпочитала отвечать на израильские воздушные удары по открытой местности, однако в будущем может быть применена другая стратегия. Об этом заявил лидер группировки Хасан Насралла на пресс-конференции.

Генсек «Хезболлы» предупредил Израиль от дальнейших нападений на объекты организации в Южном Ливане после нескольких дней взаимных ударов.

«Мы не ищем войны и не хотим идти навстречу войне, но мы готовы к ней», — сказал Насралла.

По его словам, «Хезболла» хотела показать, что на израильские воздушные удары будет дан ответ «надлежащим и пропорциональным образом». Он отметил, что шиитская организация может нацелиться на любую открытую территорию на «севере оккупированной Палестины», в Галилее или на Голанских высотах (сирийская территория, большую часть которой контролирует Израиль).

Насралла также предостерег еврейское государство от предположения, что «Хезболла» озабочена внутренним кризисом в Ливане.

«Для нас ясна ответственность, она заключается в защите нашего народа», — подчеркнул генсек организации.

Назвав последние боевые действия «очень опасным развитием событий», он заявил, что такого уровня напряженности между Израилем и «Хезболлой» не было уже 15 лет, то есть со времен Второй Ливанской войны 2006 года.

Удары «Хезболлы»

Организация «Хезболла» запустила 19 ракет в сторону израильских войск 6 августа. ЦАХАЛ не оставил атаку без ответа. Согласно заявлению ливанской армии, в сторону республики было выпущено около 40 снарядов. О жертвах в результате боевых действий не сообщается.

Ситуация на северной границе Израиля резко обострилась в последнее время. Обстрел 6 августа стал уже третьим с момента прихода к власти 13 июня нового правительства Израиля во главе с Нафтали Беннетом. Предыдущие атаки были зафиксированы 20 июля и 4 августа, еще несколько инцидентов произошло в мае.

Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором осудил последний ракетный обстрел «Хезболлы», отметив, что американские официальные лица продолжают взаимодействовать с израильскими и ливанскими коллегами, а также с вооруженными силами официального Бейрута.

«Мы призываем правительство Ливана в срочном порядке предотвратить такие нападения и взять этот район (юг страны — прим. ред.) под свой контроль. Мы также настоятельно просим правительство Ливана содействовать полному доступу миротворцев ВСООНЛ (Временные силы ООН в Ливане — прим. ред.) в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении американского ведомства.

Командующий ВСООНЛ генерал-майор Стефано дель Коль также призвал Тель-Авив и Бейрут уважать безопасность вдоль «голубой линии» между государствами и не допустить очередной вооруженной эскалации.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / Лидер «Хезболлы» предостерег Израиль от эскалации ситуации на фоне взаимных атак
израиль хезболла ливан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru