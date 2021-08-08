Три человека сгорели заживо после ДТП в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 8 августа. Дорожно-транспортное происшествие на автодороге Ростов-Волгодонск-Семикаракорск унесло три жизни. Люди не смогли выбраться из автомобиля и погибли, когда машину охватил огонь.

Как пояснили в региональном управлении ГИБДД, житель Волгоградской области, управляя автомобилем Lada Vesta, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с Lada Priora из Ростовской области. От удара Priora съехала в кювет, где и остановилась. Автомобиль ВАЗ-2112, следовавший за Priora, также не смог избежать столкновения. После удара он скатился с дороги и загорелся.

Водитель и два пассажира ВАЗ-2112, все мужчины, оказались заблокированы в автомобиле и сгорели заживо. Водитель Lada Vesta получил травмы и доставлен в больницу.

гибдд.рф/r/61 / ГИБДД по Ростовской области

В настоящее время сотрудники областного ГИБДД проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

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