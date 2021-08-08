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Бывший депутат Рады напомнил о преступлениях Саакашвили в отношении Южной Осетии
Политика
Бывший депутат Рады напомнил о преступлениях Саакашвили в отношении Южной Осетии
wikipedia.org  /  European People's Party

Херсон, 8 августа. Преступления режима экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в отношении мирных граждан Южной Осетии остались безнаказанными, заявил бывший депутат Рады Алексей Журавко.

Украинский политик считает, что Саакашвили должен понести ответственность за августовские события 2008 года. Причем бывший грузинский президент решил не останавливаться на Осетии и приехал на Украину, куда принес с собой много бед.

«Грузия никак его поймать не может за коррупцию, а Гаагский суд и Европа не видит в нем преступника», — написал Журавко в Telegram-канале.

Бывший депутат Верховной рады уверен, что наступит день, когда Саакашвили ответит за военные преступления, совершенные в 2008 году. И тогда ему не помогут ни Европа, ни США, заключил политик.

Историк Николай Силаев ранее раскрыл причины падения популярности Саакашвили. По его мнению, низкий рейтинг грузинского политика обусловлен не только войной 2008 года, но и жесткой внутренней политикой, которую он проводил на посту президента.

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саакашвили грузия журавко осетия
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